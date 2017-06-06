Пермь, 6 июня, 2017, 12:49 — ИА Регнум. В Перми на заседании Совета по промышленной политике Приволжского федерального округа были обсуждены проблемы оборонно-промышленного комплекса. Центральной темой дискуссии стала диверсификация отрасли на выпуск продукции гражданского назначения, сообщается на сайте приволжского полпредства.

Pfo.gov.ru

Совет по промышленной политике ПФО прошёл под председательством главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова и полномочного представителя президента РФ в Поволжье Михаила Бабича. Главной темой обсуждения стали «вопросы использования потенциала оборонно-промышленного комплекса для выпуска высокотехнологичной продукции гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешнем рынках».

Денис Мантуров констатировал, что в округе «сосредоточение сектора ОПК является наиболее масштабным, и будет правильным выработать модель, связанную с внедрением таких стимулирующих мер, которые позволят предприятиям выйти на новые рынки». Напомним, в ПФО действуют 210 организаций оборонно-промышленного комплекса различной отраслевой принадлежности, на которых занято порядка 332 тыс. человек.

«Важно подчеркнуть, что ориентир наших предприятий должен складываться в первую очередь на тех направлениях, где сегодня формируются либо нормативно, либо со стороны заказчика спрос, потребность в продукции, где есть компетенция предприятий по производству той или иной номенклатуры», — приводят в релизе позицию министра.

Михаил Бабич отметил, что от вопроса диверсификации производства организациями оборонно-промышленного комплекса «зависит не только увеличение объемов промышленного производства, поступлений средств в бюджетную систему страны, но и снижение рисков социальной напряженности». И диверсификация производства «позволит гибко реагировать на изменения объемов гособоронзаказа и рыночной конъюнктуры». По мнению приволжского полпреда, в настоящее время у многих предприятий отсутствует необходимый опыт работы на конкурентном рынке гражданской продукции, недостаточны компетенции в области маркетинга, продвижения продукции и ее послепродажного обслуживания.

«Однако государство направило колоссальные ресурсы в техническое и технологическое перевооружение организаций ОПК и вправе рассчитывать, что созданные мощности будут использованы максимально эффективно», — сказал Михаил Бабич.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Максим Решетников в ходе выступления обозначил, что «оборонка» — основа пермской промышленности. По его словам, в прошлом году оборонные предприятия региона отгрузили продукции на 100 млрд рублей. Объем производства, выполненного в рамках государственного оборонного заказа и федеральных целевых программ, составил порядка 50 млрд. рублей — это почти в четыре раза больше, чем пять лет назад. Такой же объем показало гражданское производство. «Таким образом, уровень диверсификации составляет 50%», — отметил Максим Решетников.

В числе проблем — обеспечение сбыта и продвижения продукции, необходимость объединения в единую систему научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и серийных заводов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Перми также прошла выставка промышленных предприятий ПФО. В ней приняли участие более 50 компаний округа, представив свою продукцию, выпущенную в рамках диверсификации производства.