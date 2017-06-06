Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 12:51 — ИА Регнум. Завод Toyota в Санкт-Петербурге уйдёт в традиционный коллективный отпуск с 7 по 20 августа 2017 года. Об этом сегодня, 6 июля, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

Пресс-служба предприятия Toyota Конвейер завода Toyota в Петербурге

Во время коллективного отпуска на предприятии будут вестись различные работы по обслуживанию производственных линий и установке нового оборудования. Сокращений сотрудников или изменений в режиме работы предприятия не планируется.

Завод Toyota работает в Санкт-Петербурге с 2007 года. На предприятии производятся модели Toyota Camry и Toyota RAV4.

Напомним, автомобильный завод компании Ford Sollers во Всеволожске Ленинградской области отправится в коллективный отпуск 16 июля. Он продлится 4 недели.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе-апреле 2017 года петербургские автозаводы Hyundai, Nissan и Toyota выпустили 111 600 легковых автомобилей, что оказалось на 40% выше показателя за аналогичный период 2016 года.

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