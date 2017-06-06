Казань, 6 июня, 2017, 12:50 — ИА Регнум. На участие в конкурсном отборе на строительство мусоросжигательного завода в Казани за шесть дней подана только одна заявка, в то время как на аналогичные проекты Москвы и Московской области уже претендуют четыре компании. Названия компаний-претендентов не озвучиваются, но известно, что заявки от них поступили в первый день отбора 1 июня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

U.S. Navy На мусоросжигательном заводе

Завтра, 7 июня, оператор АО «АТС» завершает первый этап отбора исполнителей, а с 8 по 15 июня из уже поданных заявок будут выбраны победители. Для татарского завода предельный объём мощности, который может быть отобран, составляет 55 МВт. Именно столько и готова предоставить компания-претендент при величине капитальных затрат 380 тыс. рублей на 1 кВт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство мусоросжигательных заводов является составной частью приоритетного проекта «Чистая страна», принятого в конце декабря 2016 года. Казанский завод активно лоббирует компания «РТ-Инвест», которая подконтрольна госкорпорации «Ростех». По имеющейся информации, предположительный конкурент «РТ-Инвеста» финская компания Fortum утратила интерес к проекту после опубликования подробностей отбора.

Предполагаемая мощность казанского завода — 550 тыс. тонн отходов в год. При сжигании мусора будут образовываться энергия и тепло, а оставшуюся от переработки золу планируют направлять на дорожное строительство. По данным из документации к проекту «Чистая страна», за счёт реализации инициатив к 2023 году в Казани будут достигнуты «нулевые захоронения» отходов и одновременно будут получать 2,68 млрд КВт*ч электроэнергии ежегодно.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, стартовая стоимость проекта в Казани — 30 млрд рублей. Известно, что разрешение на строительство компания-победитель должна получить не позднее 21 октября 2017 года. Завершить строительно-монтажные работы должны не позднее конца января 2021 года, а выйти на проектную мощность — до 1 января 2022 года.

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Данный проект вызвал недовольство горожан и экологов. В мае прошла серия одиночных пикетов активистов движения «Нет мусоросжигательному заводу в Казани». Пикеты были приостановлены из-за усиления мер безопасности, приуроченных к Кубку конфедераций FIFA 2017, матчи которого пройдут в Казани с 18 июня.