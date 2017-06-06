Красноярск, 6 июня, 2017, 12:40 — ИА Регнум. На сессии 6 июня городской совет Красноярска принял решение не лишать полномочий 17 депутатов за ошибки в декларациях.

Иероним Босх. Фокусник

«Сессия ГС поддержала предложение депутата (Валерия) Быкова и рассмотрела представление прокуратуры о рассмотрении вопроса о досрочном прекращении полномочий 17 депутатов. Сессия не нашла оснований для лишения мандатов в отношении никого из депутатов. Все продолжают работать дальше», — написал парламентарий Константин Сенченко на своей странице в Facebook (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ИА REGNUM ).

Именно Сенченко настаивал на том, чтобы городской совет рассмотрел предписание о лишении мандатов 17 депутатов 6 июня. Он напомнил, что этому требованию прокуратуры уже более года.

«Городская прокуратура выявила нарушения в декларациях 17 депутатов Красноярского городского совета за 2015 год и направила в горсовет требование рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий этих депутатов. Окончательное решение в любом случае принимает городской совет — ни прокуратура, ни суд, а именно горсовет», — заявил парламентарий.

По его словам, «тянуть дальше» было невозможно, так как «прокуратура вышла в суд для того, чтобы обязать депутатов данный вопрос рассмотреть». Сенченко отметил, что сессия 6 июня — последняя в этом политическом сезоне, следующая — в сентябре.

«Там (в сентябре — прим. ИА REGNUM ) нам придется голосовать за главу Красноярска. Я считаю, что мы должны работать в легитимном поле и выйти в сентябре на выборы главы города с четкими и понятными полномочиями. И поскольку горсовет категорически отказывается уже больше года рассматривать этот вопрос, я предложил в качестве альтернативы рассмотреть вопрос по мне лично, для того, чтобы я понимал, остаюсь я или нет в городском совете», — подытожил он.

Действительно, в начале июня в соцсетях появилась фотография документа, свидетельствующая о том, что Сенченко обратился к спикеру муниципального парламента Татьяне Казановой с просьбой включить в повестку очередной сессии вопрос о досрочном прекращении его полномочий, так как, по его мнению, тянуть время дальше уже нельзя.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году прокуратура города Красноярска обнаружила нарушения в декларациях депутатов горсовета. Помимо Сенченко под угрозой лишения полномочий оказались Владимир Владимиров, Вячеслав Гордеев, Александр Негруцкий, Максим Золотухин, Валерий Быков, Разим Абасов, Владимир Кондрашев, Евгения Бухарова, Владимир Егоров, Виталий Тычинин, Нина Михалева, Геннадий Торгунаков, Владимир Пястолов, Виталий Дроздов, Елена Курамшина, Юрий Туров. По словам Сенченко, нарушения были формальными: «Опечатки или какие-то технические ошибки». Однако эта новость вызвала в Красноярске большой общественный резонанс.

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«Представление прокуратуры годичной давности было не о лишении депутатов полномочий, а о том, чтобы сессия рассмотрела эти нарушения. Была комиссия, которая всё это рассматривала и давала ответ прокуратуре. Но прокуратура решила, что этот вопрос должна рассмотреть именно сессия. И в суд прокуратура подавала на незаконное бездействие горсовета. И вот депутаты 6 июня рассмотрели этот вопрос. Никаких неожиданностей не произошло, все в общем-то и так было понятно. Лишать полномочий никто никого не собирался. Что касается поступка Сенченко, настоявшего на рассмотрении этого вопроса, все равно рано или поздно депутаты бы к этому пришли. Суд бы их обязал. Неделей раньше, неделей позже, неважно. Нужен был формальный ответ прокуратуре, и сейчас он есть», — прокомментировал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM красноярский политолог Сергей Комарицын.