Бразилиа, 6 июня, 2017, 12:43 — ИА Регнум. Президент Бразилии Мишель Темер 6 июня получил в письменном виде вопросы федеральной полиции по расследованию, которое Верховный суд открыл против него по подозрению в коррупции, что угрожает ему импичментом, сообщает информационное агентство EFE со ссылкой на источники в администрации президента.

Rose Brasil/ABr Мишел Темер

Темеру дается 24 часа на то, чтобы письменно ответить на 84 вопроса, поставленных ему полицией, подозревающей президента в пассивной коррупции, препятствовании правосудию и заговоре.

Однако по закону президент может отказаться отвечать на вопросы письменного допроса по делу, доказательная база которого основывается на показаниях нескольких руководителей компании JBS в рамках их соглашения о сотрудничестве со следствием.

Напомним, несколько руководителей крупнейшей бразильской компании по производству и заготовке мяса JBS обвинили бразильского главу государства в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили аудиозапись, где президент молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

В результате разразившегося скандала Темер потерял поддержку нескольких ключевых партий в Палате депутатов парламента Бразилии, которые потребовали его немедленной отставки, что в настоящее время ставит под вопрос реализацию непопулярных в стране реформ — реформы труда и пенсионной реформы.

Между тем, президент Темер неоднократно заявлял, что несмотря на скандал, не уйдет с поста и будет доказывать свою невиновность в суде.

Между тем, вопросы полиции пришли за день до перезапуска еще одного расследования против Темера, в данном случае касающегося незаконного финансирования избирательной кампании 2014 года, где нынешний президент участвовал в качестве кандидата на пост вице-президента в союзе с Дилмой Русеф.

Если суд сделает вывод о том, что избирательная кампания Русеф-Темера финансировалась за счет незаконных средств, суд может признать недействительной победу на выборах и, таким образом, аннулировать президентский мандат Темера.