Москва, 6 июня, 2017, 12:34 — ИА Регнум. К текущему моменту нефть растеряла все достижения, полученные в преддверии прошедшего заcедания ОПЕК+. Августовский фьючерс североморcкой смеси Brent торгуется ниже ключевого уровня $50 за баррель. При этом негативный настрой сохраняется даже, несмотря на короткие периоды восстановления, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

John Hill Добыча нефти

«В случае пробоя вниз отметки $49 баррель снижение может продолжиться к нижней границе актуального торгового диапазона — уровню $47,90. Однако драйверами движения в ту или иную сторону станут ожидаемые на этой неделе публикации данных по запасам и буровой активности в США. В целом, настроения сейчас в большей степени негативные, и скорее будет достигнута отметка в районе $48», — считает Егоров.

«Альтернативное развитие событий подразумевает коррекционное воccтановление в район $50 — $50,20. Говорить о большем оптимизме сейчас преждевременно. События на Ближнем Востоке вокруг Катара не имели долгосрочных последствий в силу того, что эта страна больше ориентирована на добычу газа», — пояснил эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 6 июня мировые цены на нефть снижаются на опасениях за выполнение соглашения о сокращении добычи, обострившихся из-за ситуации с Катаром. Стоимость нефти марки Brent снизилась на 0,4% — до $49,27 за баррель. Цена на нефть марки WTI уменьшалась на 0,44% — до $47,19.

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