Москва, 6 июня, 2017, 12:26 — ИА Регнум. Уже более недели валютные курсы на локальном рынке находятся в узком боковом диапазоне с незначительным отклонением от уровней 56,50 по доллару США и 63,60 по евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

По его мнению, «курс рубля демонстрирует стабильность даже на фоне плавно снижающихся котировок нефтяных фьючерсов. Приближается цикл июньских заседаний ключевых мировых центральных банков. Ключевое значение для российского рубля будут иметь результаты заседания Совета директоров Банка России, которое состоится 16 июня. Неожиданное снижение ставки сразу на 0,5% на предыдущем заседании, не исключает повторения аналогичного сценария на предстоящем заседании».

«Еще одни фактором давления на курс национальной валюты может стать конвертация дивидендов на фоне рекордных выплат российских компаний. Вероятность снижения рубля в этих условиях нарастает», — пояснил Егоров.

«В ближайшее время и доллар, и евро продемонстрируют рост после периода диапазонных колебаний. К окончанию недели нельзя исключать рост доллара выше уровня 57, а евро — выше 64 рублей», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, на 6 июня официальные курсы Центробанка РФ составляют 56,61 рубля за американскую валюту (доллар понижен на 7 копеек) и 63,81 рубля за евро (повышен на 21 копейку).

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