Донецк, 6 июня, 2017, 12:45 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 5 июня, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 71 раз, сообщают 6 июня СМИ народных республик.

ИА Красная Весна . Разрушения. Донецк. ДНР. 2017.

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Логвиново и Красный Лиман, поселкам Голубовское и Красный Яр, пгт Донецкий, Калиново и Фрунзе.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, вооружение БМП, станковые противотанковые гранатометы СПГ, автоматические станковые гранатометы АГС и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, украинские силовики нарушили режим тишины 71 раз. Под огнем оказались 26 населенных пунктов.

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От обстрелов украинских силовиков пострадали пять мирных жителей поселка Крутая Балка, один человек в поселке Старомихайловка, еще один в поселке Трудовские. Также получил легкое ранение бедра мужчина 1989 года рождения в Донецке.

Помимо этого, украинская артиллерия повредила 12 зданий: восемь домов в поселке Старомихайловка, три дома в поселке Широкая Балка, один из которых сгорел, а также один дом в селе Коминтерново.

В Донецке снарядами ВСУ был пробит газопровод, повреждение было своевременно устранено. Также без электропитания продолжает находится Донецкая фильтровальная станция (ДФС), в районе которой ранее были перебиты грозозащитный тросс и провода.

По данным Украины, четверо солдат ВСУ были ранены. «Штаб АТО» зафиксировал 77 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Богдановки, Широкино, Марьинки, Водяного, Талаковки, Гнутово, Красногоровки, Чермалыка, Павлополя, Новотроицкого.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Песков, Верхнеторецкого, Новгородского, Невельского, Опытного, Зайцево, Крымского, Кряковки, Новотошковского, Станицы Луганской, станции Донец, Новоалександровки, Попасной.

Напомним, военный конфликт в Донбассе обострился в начале 2017 года. Киев подтянул войска и тяжелую технику к линии фронта, усилил артиллерийские обстрелы и участил диверсии на территории республик.

Помимо этого, украинские националисты оккупировали железнодорожное сообщение между Украиной и Донбассом, объявив блокаду. В марте 2017 года Киев поддержал блокаду, объявив о запрете грузоперевозок между ДНР и ЛНР и Украиной.