Киев, 6 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко и его окружение зарабатывает на военном конфликте в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», сообщила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Во первых, война не заканчивается, потому что Порошенко и его окружение на этой войне зарабатывают, — сказала лидер оппозиционной партии. — Причина того, что война идет, именно в этом. Во вторых, причина, что война идет в том, что они (политики) прикрывают безумную коррупцию внутри Украины».

При этом Тимошенко добавила, что жители страны ненавидят власти Украины из-за войны в Донбассе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на Украине вспыхнула гражданская война после того, как жители Луганской и Донецкой областей не поддержали госпереворот в Киеве.

Новые украинские власти направили ВСУ и националистические батальоны против мирных жителей Донбасса.