Владимир, 6 июня, 2017, 12:23 — ИА Регнум. Прокуратура просит не арестовывать заместителя губернатора Владимирской области Елену Мазанько, которая обвиняется в получении взятки в три миллиона рублей. Причиной этому — серьезное заболевание, из-за которого чиновнице требуется лечение.

A-r-e-s Взятка

Ранее в СКР заявляли, что будут добиваться ареста обвиняемой. Однако прокуратура не поддержала следователей, сославшись на болезнь замгубернатора.

Кроме того, как сообщает ТАСС, Мазанько было предъявлено обвинение в получении взяток в крупном и особо крупном размерах. При этом обвиняемая свою вину не признает.

Решение о мере пресечения будет принято Басманным судом Москвы. В столицу чиновница была перевезена накануне.

ИА REGNUM напоминает, что следствие считает, что Мазанько получила от предпринимателей не менее трех миллионов рублей. За эти деньги она якобы помогала заключать госконтракты фирмам, которые делали ремонт в здании администрации области.

Губернатор региона Светлана Орлова уже заявила, что не верит в виновность своей подчиненной.

«Это все провокация. Никаких взяток она не брала. Я навела порядок во всем, что касается газа, тепла, воды, электричества», — сказала Светлана Орлова журналистам.

Напомним, что ранее под уголовное дело попал другой заместитель губернатора Владимирской области Дмитрий Хвостов. Он обвиняется в получении четырех взяток на общую сумму в 16 млн рублей. За эти деньги он обещал покровительство различным строительным фирмам, а также договаривался о решении их проблем, считает следствие.