Киев, 6 июня, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Вчера, 5 июня, в Донбассе обострилась военная обстановка на Приморском и Луганском направлениях. В частности, зафиксировано применение РСЗО, 122-мм артиллерии, танков, минометов и всего спектра стрелкового вооружения. Об этом 6 июня сообщают пресс-службы Народной милиции (НМ) ЛНР, Народной милиции ДНР и спикер штаба «АТО», подполковник ВСУ Антон Миронович, передает ИА REGNUM.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдат с ПК. Донецк. ДНР. 2017

Так, Народная милиция ЛНР информирует, что за прошедшие сутки украинские силовики восемь раз обстреляли позиции ЛНР в населенных пунктах: Донецкий, Калиново, Фрунзе, Голубовское, Красный Яр, Логвиново и Красный Лиман.

При этом ВСУ вели огонь из 120-мм и 82-мм минометов, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия. В результате боев в пгт. Донецкий повреждены жилой дом и хозяйственная постройка.

Вчера вечером, 5 июня, пресс-служба Народной милиции ЛНР проинформировала, что войска ЛНР по-прежнему контролирует участок автотрассы Т-1303 Луганск-Лисичанск («Бахмутка»).

"Продолжается распространение украинскими СМИ ложной информации о продвижении подразделений ВСУ в сторону населенных пунктов Желобок и Фрунзе на полтора километра и взятии под контроль участка Бахмутской трассы. Об этом уже сообщалось 2 июня текущего года многими украинскими информагентствами. К сожалению, поток лживой информации не прекратился и сегодня. Украинские подразделения с января 2015 года находятся на своих позициях (в районе «Бахмутки») и места их дислокации не изменились», — заверили в НМ ЛНР.

Кроме того, 6 июня пресс-служба Народной милиции ДНР сообщила, что вчера украинская армия 71 раз нарушила режим прекращения огня, обстреляв 26 населенных пунктов ДНР. Отмечается, что ВСУ применяли артиллерийские и танковые орудия, минометы, вооружение БМП, БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

«За прошедшие сутки ВС Украины 71 раз нарушили режим прекращения огня. Всего обстрелам со стороны подверглись 26 населенных пунктов ДНР», — сказали в командовании.

В частности, под обстрел попали позиции ДНР в Крутой Балке и поселке Донецк-Северный.

«Военные корреспонденты пресс-службы ВС ДНР Михаил Андроник и Дэн Леви за вечер 5 июня дважды попали под обстрел со стороны ВСУ. Около восьми часов вечера журналисты посетили поселок Крутая Балка, где позиции Вооруженных Сил республики оказались под плотным огнем из автоматического гранатомета. А менее, чем через полтора часа, они побывали в поселке Донецк-Северный, который ВСУ обстреливали с применением 120-мм минометов, в том числе — зажигательными боеприпасами», — говорится в сообщении НМ ДНР.

В то же время источник в силовом ведомстве ДНР рассказал, что за прошедшие сутки в результате ведения боев в Донецке и Ясиноватой (ДНР) семь мирных жителей получили ранения, разрушено 11 домов.

«За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ пять человек были ранены в поселке Крутая Балка Ясиноватского района, еще два в донецких поселках Старомихайловка и Трудовские… В поселке Широкая Балка при обстрелах получили повреждения два дома по улице Широкая, еще один дом сгорел. В поселке Старомихайловка на западе Донецка повреждения подучили восемь домов», — сказал ДАН источник.

Также 4 июня в соцсетях сообщается о гибели в Донбассе снайпера ДНР с позывным «Иволга». По данным ДНР и ЛНР, женщина была уроженкой Макеевки (ДНР). Официального подтверждения этой информации нет.

В свою очередь 6 июля спикер штаба АТО Миронович заявил об обострении военной обстановки в Донбассе, в частности, войска ДНР и ЛНР 77 раз открывали огонь по позициям украинских войск.

«В результате боевых действий за прошедшие сутки четверо украинских защитников получили ранения», — подчеркнул Миронович.

По его словам, на Приморском направлении ВС ДНР 39 раз обстреляли позиции ВСУ, применив реактивные системы залпового огня в районе Богдановки (под контролем ВСУ).

«Там противник одновременно бил по нашим позициям и с 120-мм минометов», — добавил Миронович.

При этом украинские войска в Чермалыке и Красногоровке также были обстреляны из минометов калибра 120 мм и артиллерии калибра 122 мм. «Неспокойно вчера было и недалеко от Водяного, Широкино, Павлополя, Новотроицкого, Гнутово, Талаковки и Марьинки, где противник неоднократно совершал обстрелы опорных пунктов ВС Украины из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82 мм», — рассказал Миронович.

Подполковник уточнил, что за прошедшие сутки войска ДНР обстреляли жилые кварталы Авдеевки, Красногоровки, Верхнеторецкого и Павлополя (под контролем ВСУ). Ранения получил один мирный житель.

«На том же направлении вчера было зафиксировано три обстрела противником жилых кварталов населенных пунктов. Утром две вражеские мины попали около домов в Красногоровке. Позже несколько артиллерийских снарядов противника разорвались в жилом секторе Павлополя. А около 21.00 «захватчики» из станкового противотанкового гранатомета попали по мирной улице в Марьинки… Во время вражеского обстрела наших укреплений недалеко от Верхнеторецкого одна из мин калибра 82 мм разорвалась ближе к жилому сектору, в результате чего ранения получил местный житель», — заверил Миронович.

Он сообщил, что на Донецком направлении наиболее горячей точкой остается Авдеевка, где позиции ВСУ 26 раз накрывались огнем ДНР из минометов калибра 120 и 82 мм, танковых пушек и менее мощного пехотного вооружения. Кроме того, из минометов и вооружения танка ВС ДНР «били по нашим опорным пунктам вблизи Песок».

Миронович отметил, что в Крымском, Кряковке и Новотошковском позиции украинских силовиков подверглись минометному обстрелу.

«Также наши укрепления у Крымского попали под вражеский обстрел из 122-мм артиллерии», — подытожил военный.

Ранее, 5 июня официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочкозаявил, что бойцы Народной милиции пресекли попытку прорыва на территорию ЛНР диверсионно-разведывательной группы ВСУ.

«ВСУ продолжают проводить диверсионно-разведывательную деятельность вдоль всей линии соприкосновения. Одна из таких вылазок противника в районе населенного пункта Калиновка закончилась для них трагически. Из-за непрофессиональных и необдуманных действий диверсионная группа противника в составе около 10 человек подошла к нашим позициям и открыла огонь. Военнослужащие Народной милиции моментально отреагировали и подавили диверсионно-разведывательную группу противника ответным огнем. В результате такой вылазки у противника двое убитых и шесть раненых, которые остались лежать на поле боя. Командование воинской части попыталось скрыть данный факт от вышестоящего командования. Мы обращаемся к командованию АТО с призывом проявить великодушие, придерживаться международных норм гуманитарного права и дать возможность волонтерам вернуть тела погибших их родственникам», — рассказал Марочко.

Напомним, в июне 2017 года украинские волонтеры, военные журналисты и штаб АТО подтвердили информацию о том, что 93-я бригада ВСУ продвинулась на 1,5 км в «серой зоне», в направлении Желобка и Донецкого. Занятие новых позиций позволило украинским силовикам взять под огневой контроль участок трассы.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.