Село Аксаково, Оренбургская область, 6 июня, 2017, 12:15 — ИА Регнум. В Бугурусланском районе Оренбургской области ремонтные работы в Доме-музее писателя Сергея Аксакова проходят со скандалом. Тревогу забил известный фотограф Сергей Жданов, на своей странице в соцсети он сообщил, что усадьба отдана «на растерзание» фирме, которая выиграла тендер на замену кровли из металла.

Ooikm.ru Музей-усадьба Аксакова

«Начали работы 23 мая, разобрали кровлю, материал для ремонта не приготовили, и пошли ливневые дожди, внутри пришли в негодность отделка стен, потолка и пол покоробило. Внимание — посмотрите на новые стропила, кровля станет ниже проектной!!! Изменится не только архитектурный облик, но и эстетическое восприятие усадьбы. Возникает вопрос о правомерности изменения архитектурного облика музея, одно дело ремонт кровли, другое реконструкция кровли, потому что заниженная кровля не позволит сходу снега зимой, возникает опасность обрушения от веса снежной массы, или протекания весной в месте соединения листов металла», — отметил Жданов.

В самом музее сообщили, что экспонаты находятся в безопасности, а в залах усадьбы относительно сухо.

В региональном министерстве культуры о ситуации знают. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM глава ведомства Евгения Шевченко, сегодня на место выехала комиссия, которая оценит обстановку.

«Подрядчик должен всегда осознавать риски при проведении ремонтных работ. Значит, тент должен был быть надежнее», — сказала глава ведомства.

Вместе с тем она подчеркнула, что форсмажорных обстоятельств никто не отменял. В Бугурусланском районе с 1 на 2 июня, действительно, бушевал ураган. Мощные порывы сносили крыши, что уж говорить про тент. Кроме того, тендер заключал муниципалитет. Он же выделял из своего бюджета деньги. Сейчас представители областного Минкульта намерены заняться изучением договора. Если подрядчик в добровольном порядке не устранит последствия, то начнется претензионная работа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной 2017 года администрация Бугурусланского района объявила аукцион. Стоимость лота на восстановление музея составляла 2,696 млн рублей.

Добавим, что имение Сергея Аксакова в селе, названном в честь писателя, является объектом культурного наследия регионального значения.