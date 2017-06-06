Ялта, Крым, 6 июня, 2017, 12:06 — ИА Регнум. США и их союзники по НАТО попытаются повлиять на ход президентской избирательной кампании в России, эти попытки будут «активными и последовательными», заявил глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев, сообщает 6 июня корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Дядя Сэм

По его словам, в целом ряде государств под попытками воздействия на внутриполитическую жизнь России есть системная основа. Такие попытки «активизируются под каждый избирательный цикл» и нет сомнения, что России придется с ними столкнуться в ходе президентской кампании.

Косачев пояснил, что мониторингом деятельности иностранных государств, которая направлена против России займется комиссия Совета Федерации. Парламентские слушания 7 июня, посвященные посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России, проведет спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

«В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы», — сказал Косачев.

Он также подчеркнул важность появления такого постоянного органа, который будет мониторить деятельность, направленную против России. Кроме того, комиссия Совфеда может заняться подготовкой предложений по корректировке действующего российского законодательства с целью создания «непреодолимых препон» для подобного вмешательства.

С учетом сложившейся в мире ситуации, можно быть уверенным, что работа комиссии СФ будет носить долговременный характер, заключил парламентарий.