Самара, 6 июня, 2017, 11:40 — ИА Регнум. Самарский районный суд избрал меру пресечения руководителю департамента градостроительства админимтрации Самары Сергею Рубакову, задержанному по подозрению в предложении посредничества во взяточничестве, сроком на 2 месяца, сообщает ИА REGNUM.

Скриншот страницы ProGorodSamara.ru видео Задержание Рубакова Задержание Рубакова

В соцсетях выложено видео задержания с поличным Сергея Рубакова в одном из ресторанов Самары, где он, по информации УФСБ, встретился с исполнительным директор СОФЖИ (Самарский областной Фонд жилья и ипотеки) Реналем Мязитовым, выступившем в роли взяткодателя. Предварительно Мязитова оперативники снабдили записывающим устройством. Помимо взятки в размере 2,5 млн рублей, у Рубакова в портфеле находились документы, четыре смартфона, много связок ключей, в том числе электронных.

Задержанный высокопоставленный чиновник из команды управления Самарой оформил явку с повинной и дал признательные показания.

«Я оказался в ненужное время в ненужном месте. Как нынче повелось, ни друзей, ни приятелей у людей нет. Которые тебя просят, а потом тебя же и подставляют. Кстати, с этих денег мне ни копейки не должно было достаться. Сам факт не отрицаю. Как отрицать? Глупо отрицать, по крайней мере. Кому деньги? Ну, какая разница. Следствие установит», — так прокомментировал факт своего задержания Рубаков после судебного решения о заключении его под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, возбуждено уголовное дело в отношении руководителя департамента градостроительства города Самары Сергея Рубакова, который подозревается в предложении посредничества во взяточничестве полицейским чинам в ГУ МВД региона. Взятка в размере 2,5 млн рублей предназначалась за закрытие уголовного дела.

«По версии следствия, в мае 2017 года Рубаков предложил гражданину свое посредничество при передаче в качестве взятки денежных средств в сумме 2,5 млн рублей неустановленным должностным лицам правоохранительных органов за содействие в принятии решения о прекращении в отношении гражданина уголовного дела. После чего 2 июня примерно в 12:25 Рубаков, находясь в одном из ресторанов Самары, получил требуемую взятку. Ему были переданы 1 млн 100 тыс. рублей и муляж денежных средств общим номиналом 1,4 млн рублей для дальнейшего предложения посредничества в передаче взятки неустановленным должностным лицам правоохранительных органов. После совершения преступления Рубаков был задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области на месте происшествия», — сообщили подробности в ведомстве.

По информации СМИ, ранее Рубаков неоднократно отрабатывался по линии ФСБ в связи с появлением информации о том, что он якобы тратил в выходные в Москве по нескольку миллионов рублей за пару дней — самые дорогие номера в гостиницах, самые дорогие рестораны и так далее.

Существует и другая версия задержания такой влиятельной в Самаре фигуры, как Сергей Рубаков: его излишняя заинтересованность в лоббировании интересов ряда коммерческих структур, занимающихся подготовкой Самары к чемпионату мира по футболу в России в 2018 году.

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