Берлин, 6 июня, 2017, 11:42 — ИА Регнум. После вывода немецких военных с турецкой авиабазы Инджирлик, отношения Турции и Германии еще больше усугубятся, пишет 6 июня Berliner Morgenpost.

Pixabay.com Германия и Турция

7 июня в правительственном кабинете ФРГ будет решаться вопрос о полном выводе военных с Инджирлик.

Напомним, там находятся 260 военных бундесвера, которые участвуют в военных действиях против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках международной антитеррористической коалиции.

Анкара отказывает немецким депутатам наносить визит на авиабазу из-за того, что Германия предоставляет убежище бывшим турецким чиновникам, обвиняемых в антиправительственных действиях.

«Ситуация в Инджирлик, на самом деле, — меньшая из тех проблем, которые есть между нашими странами», — отмечает глава МИД ФРГ Габриэль Зигмар в интервью изданию.

Зигмар подчеркивает, что одной из самых серьезных проблем, ставшей между Турцией и Германией, является нарушение прав человека.

Напомним, министр неоднократно критиковал турецкое правительство и призывал отпустить немецких граждан, заключенных в турецких тюрьмах, в том числе немецкого журналиста Дениза Юцеля, который уже около четырех месяцев находится в следственном изоляторе.

«У меня складывается впечатление, что после вывода военных, наши отношения только усугубятся и еще более будут нуждаться в двусторонних переговорах», — добавляет он.