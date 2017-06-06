Вашингтон, 6 июня, 2017, 11:49 — ИА Регнум. Лучшей командой в истории НХЛ среди обладателей кубка Стэнли признан «Эдмонтон Ойлерз» образца сезона-1984/85 Об этом сообщается в твиттере НХЛ.

IQRemix Ледовая арена «Эдмонтон Ойлерз»

«Болельщики высказались. «Эдмонтон Ойлерз» образца 1984−85 годов признан лучшей командой НХЛ за всю ее историю», — говорится в сообщении.

Опрос проходил на сайте НХЛ. Болельщики должны были выбрать лучшую команду среди 96 обладателей Кубка Стэнли. Второе место после «Эдмонтона» занял «Питтсбург Пингвинз» сезона-1991/92, на третьем месте оказался «Монреаль Канадиенс» сезона-1976/77.

В регулярном чемпионате сезона-1984/85 «Эдмонтон» провёл 80 матчей, в которых одержал 49 побед, потерпел 20 поражений и 11 раз сыграл вничью. В плей-офф они обыграли «Лос-Анджелес Кингз» (3:0), «Виннипег Джетс» (4:0), «Чикаго Блэкхоукс» (4:2). В финале Кубка Стэнли была обыграна «Филадельфия Флайерз» со счетом 4:1.

Напомним, что тогда в составе «Эдмонтона» выступали такие хоккеисты, как Уэйн Гретцки, Гленн Андерсон, Яри Курри, Марк Мессье. А Гретцки стал лучшим бомбардиром и лучшим игроком сезона.