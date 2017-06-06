Киев, 6 июня, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Крупнейшая фракция Верховной рады Украины «Блок Петра Порошенко» (БПП) потребовала рассмотреть вопрос о «совершении госизмены» бывшим премьер-министром страны Юлией Тимошенко, сообщает телеканал «112 Украина».

European People's Party Юлия Тимошенко

По мнению парламентариев, вопрос госизмены Юлии Тимошенко следует рассмотреть в рамках проверки антикоррупционными органами газового контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом», который был заключен по итогам переговоров тогдашних премьер-министров Украины и России Юлии Тимошенко и Владимира Путина в 2009 году.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура должны немедленно начать публичное разбирательство по вопросу о контракте. Результаты необходимо представить в парламент в течение двух недель, заявил глава фракции Артур Герасимов.

По его словам, фракция также призывает комитет Верховной Рады по безопасности и антикоррупционный комитет вызвать Тимошенко заслушать ее разъяснение по поводу газового контракта.

Подписанный контракт — это не просто «преступление против украинского народа — это предательство национальных интересов», поскольку средства от него в размере десятков миллиардов долларов США в России пошли на армию.

Ранее власти Украины уже предъявляли претензии Тимошенко по газовому контракту с Россией: в 2011 году за превышение власти и служебных полномочий экс-премьер получила семь лет тюрьмы. Срок она отбывала в Харьковской женской колонии.

Дело было закрыто судом после госпереворота на Украине за отсутствием состава преступления и Тимошенко вышла на свободу. Разбирательства по контракту продолжаются в Стокгольмском арбитраже, где «Нафтогаз» пытается взыскать с «Газпрома» $37 млрд по обязательству «бери или плати» за период с 2012 по 2016 год и пени за задержку оплаты.

1 июня суд в Стокгольме вынес промежуточное решение в споре энергетических компания в пользу «Нафтогаз Украины». По решению суда, российский поставщик должен отменить условие «бери или плати» (take or pay) и запрет на реэкспорт. Кроме того, по решению суда, российская компания должна пересмотреть формулу цены с 2014 года.

Председатель правления «Газпрома"Алексей Миллер заявил, что отбора российского газа в счет антимонопольного штрафа со стороны Украины не будет. Окончательного решения арбитражного суда еще нет и комментировать особенно нечего, сказал Миллер.