Лондон, 6 июня, 2017, 11:32 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что не видит причин в отмене визита президента США Дональда Трампа в Соединенное Королевство, сообщает 6 июня Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Разговоры о возможной отмене визита главы Белого дома появились после того, как Трамп раскритиковал мэра Лондона Садика Хана, возложив на него ответственность за случившийся теракт.

Трамп на своей страничке в Twitter обвинил Хана в «жалких оправданиях», которые он увидел в действиях главы Лондона.

Таким образом президент США отреагировал на заявление Хана о том, что жителям Лондона не о чем беспокоиться.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на вопрос о том, следует ли отменять визит Трампа, после его критики в отношении у мэру Лондона, ответил отрицательно.

«Приглашение было отправлено и принято, и я не вижу никаких причин для того, чтобы что-то менять», — подчеркнул Джонсон.

«Я не хочу вставать между двумя людьми, оба из которых вполне могут постоять за себя сами», — резюмировал Джонсон.