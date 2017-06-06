Оренбург, 6 июня, 2017, 11:20 — ИА Регнум. «Обсуждая значимые вопросы кадрового обеспечения в региональном здравоохранении, мы затронули вопросы качества медобразования, аккредитации и допуска к профессии выпускников, организации системы непрерывного профобразования. Итогом содержательной беседы стала резолюция, в которой максимально отражены все предложения оренбургского медицинского сообщества по решению данной проблемы», — отметил руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Ринат Гильмутдинов.

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В частности, в документе учтены и региональные особенности — Оренбуржье является регионом, в котором половина населения проживает в районах и сельских поселениях, некоторые из них достаточно удалены друг от друга. В связи с этим прозвучало преджложение о принятии федеральной программы «Земский фельдшер» с единовременной компенсационной выплатой не менее 500 тыс. рублей на условиях софинансирования из областного и федерального бюджетов.

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По мнению исполняющего обязанности ректора Оренбургского медицинского университета Игоря Мирошниченко, необходимо создать все условия для того, чтобы молодые специалисты оставались работать в Оренбуржье. Кроме того, руководитель вуза внес предложение о прогнозировании кадрового ресурса для больниц, и эта инициатива нашла поддержку.

«Уже сегодня вуз должен знать: сколько специалистов и врачи каких специальностей в ближайшем будущем понадобятся медучреждениям. Мы должны идти в ногу со временем», — заявил Мирошниченко.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минздраве Оренбуржья, в местном медуниверситете более 63% бюджетных мест отдается под целевой набор. Приём студентов по целевой квоте на подготовку за счет бюджетных средств позволяет органам власти и государственным (муниципальным) учреждениям готовить кадры по специальностям, по которым в регионе или в учреждении имеется дефицит. Доля поступающих в вуз по договорам о целевой подготовке возросла вдвое по сравнению с 2009 годом. В 2016 году трудоустроены 81% выпускников Оренбургского государственного медицинского университета от общего количества. Среди студентов, обучающихся по целевому набору, трудоустроено 87% выпускников.