Вашингтон, 6 июня, 2017, 11:29 — ИА Регнум. Роберта Инглунда знают все, кто в 80-е и 90-е смотрел культовые ужастики. Помимо полнометражных фильмов, посвященных вселенной, где царствует маньяк из снов, был выпущен телесериал и несколько циклов комиксов и романов.

GabboT Роберт Инглунд

Автором идеи фильмов про Фредди является американский режиссёр и сценарист Уэс Крэйвен. Его маньяк из потустороннего мира охотится за подростками в их снах, а причиной подобного поведения является то, что их родители когда-то его убили.

Роберт Инглунд родился 6 июня 1947 года, он снимался не только в фильмах про кошмары на улице Вязов, за свою карьеру он сыграл в более чем 45 картинах и множестве сериалов. Известно, что он пробовался на роль Хана Соло в «Звездных войнах», а Марк Хэммил, которому досталась роль Люка Скайуокера, является его давним другом.

Всего было выпущено 9 полнометражных фильмов про человека с лезвиями на железной перчатке, последняя картина, в которой принимал участие Роберт Инглунд — это лента 2003 года, вышедшая под названием «Фредди против Джейсона».

Бюджет первого фильма составил $ 1,8 млн, последующие фильмы периодически увеличивали бюджет и в 2010 году последняя лента про убийцу из кошмаров обошлась студии уже в $ 35 млн.