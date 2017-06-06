Богота, 6 июня, 2017, 11:09 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Колумбии Нестор Умберто Мартинес 5 июня объявил о запуске плана судебного сотрудничества с Соединенными Штатами и странами Центральной Америки с целью обмена информацией о зарубежных активах леворадикальной партизанской группировки Революционные вооруженные силы Колумбии — Народная армия (FARC-EP), которые подлежат конфискации за их незаконное происхождение, сообщает El Periódico.

MrPenguin20 Флаг FARC-EP

Информация, которой располагает прокуратура об имуществе FARC-EP за пределами Колумбии, вынуждает судебные органы добиваться международного сотрудничества со «странами Центральной Америки (…) и Министерством юстиции США», заявил Мартинес в ходе пресс-конференция в Боготе.

Мартинес заявил, что доказательством того, что FARC-EP располагают денежными средствами за рубежом, является то, что несколько месяцев назад власти Коста-Рики вернули в Колумбию денежные средства объемом $480 тыс., которые партизаны хранили в одном из частных домов в этой стране.

Он также пояснил, что перечень имущества FARC-EP удалось установить после того, как эксперты прокуратуры проанализировали более пяти миллионов документов.

Прокурор отметил, что до настоящего времени государственные обвинители отсудили у FARC-EP 3 389 объектов имущества общей стоимостью более 1,1 триллиона песо ($ 379 миллионов).

«За первые несколько месяцев 2017 года (было конфисковано) товаров на сумму 300 миллиардов песо ($103 миллиона)», — пояснил Мартинес, который подтвердил, что, несмотря на то, что правительство подписало мирное соглашение с FARC-EP, прокуратура имеет право расследовать источники происхождения денежных средств партизанской группы, которая находится в процессе демобилизации.

С другой стороны, прокурор заявил, что правительство будет принимать меры для того, чтобы после легализации FARC-EP получили возможность управлять частью своих активов, полученных незаконным путем.

Прокурор заявил, что он обсуждал этот вопрос со старшим советником по постконфликтному урегулированию Рафаэлем Пардо, который подтвердил, что такое имущество FARC-EP может задействовать только в пользу своих членов, которые пострадали в результате военного конфликта.

Мартинес в ответ лидерам FARC-EP, которые его критикуют, особо отметил, что прокуратура своими действиями не собирается «вставлять палки в колеса» мирного урегулирования.

Напомним, согласно указу, подписанному на прошлой неделе президентом Колумбии Хуаном Мануэлем Сантосом, FARC-EP обязаны к 1 августа 2017 года предоставить окончательный перечень своего имущества и активов в рамках мирного соглашения, подписанного в ноябре 2016 года.