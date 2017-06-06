Веллингтон, 6 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп дал поручение госсекретарю США Рексу Тиллерсону налаживать отношения с Россией без оглядки на ведущиеся Вашингтоном расследования якобы связей штаба Трампа с Москвой, сообщает Reuters.

Mid.ru Рекс Тиллерсон

Об этом глава Госдепа США заявил на пресс-конференции в Новой Зеландии. По его словам, глава государства «четко дал понять», что нельзя позволять тому, что происходит в политической сфере, «препятствовать работе над улучшением отношений».

«Он весьма ясно указал, что мы должны достичь прогресса. Я действительно не имею отношения ко всем этим вопросам», — заявил Тиллерсон.

Ранее Трамп заявил, что по-прежнему считает «замечательной» возможность наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Он добавил, что в принципе «хотел бы поладить со всеми».

Напомним, 11 и 12 апреля в Москве состоялись переговоры госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД России Сергеем Лавровым. Позднее их обоих принял президент России Владимир Путин.

Комментируя итоги визита Тиллерсона, Трамп отметил, что госсекретарь проделал большую работу в Москве и переговоры прошли успешней, чем предполагалось. Вместе с тем он отметил, что Вашингтон «интересует конечный результат, а не разговоры сами по себе».