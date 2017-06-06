Волгоград, 6 июня, 2017, 11:05 — ИА Регнум. Сдача самого массового единого государственного экзамена — обществознания в регионах Южного федерального округа прошла в нормальном режиме, однако без удалений не обошлось. Так, в Волгоградской области с экзамены были удалены три человека. Как пояснили ИА REGNUM в областном комитете образования, прервать сдачу ЕГЭ школьникам пришлось из-за нарушения порядка прохождения экзамена.

Dvapo.ru Шпаргалка

В Астраханской области в ходе проведения итоговой аттестации было зафиксировано сразу два нарушения со стороны одиннадцатиклассников. За использование мобильного телефона в туалетной комнате с экзамена был удалён один школьник. Второго выпускника вывели за переписывание вопросов из контрольно-измерительных материалов на свою руку. Скорее всего, учащийся сделал это для того, чтобы позже воспользоваться шпаргалкой.

Добавим, что итоговое испытания по обществознанию в Волгоградской области сдавали почти 5,6 тыс. выпускников региона. Процедура прошла в 49 экзаменационных пунктах без сбоев. Во всех пунктах проведения экзаменов в качестве общественных наблюдателей присутствовали представители Российского союза молодежи, Российского студенческого отряда, а также общественные наблюдатели из числа родителей.

В Астраханской области ЕГЭ по выбору 5 июня написали 1996 выпускников в 20 открытых пунктах сдачи экзамена. Это 49,6% от общего числа испытуемых, куда входят также ребята, заканчивающие ссузы, и выпускники прошлых лет.

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В России снизилось количество удалений с ЕГЭ из-за шпаргалок

Работа по обществознанию состояла из двух частей, включающих в себя 29 заданий. На её выполнение было отведено 3 часа 55 минут. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня. Отметим, что установленный минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию составляет 42 балла.

Как сообщало ИА REGNUM, первый ЕГЭ — математику профильного уровня выпускники 11 классов сдали 2 июня. В Астраханской области его выбрали 2 518 человек, для этого было задействовано 24 пункта проведения экзаменов. В целом экзамен прошёл в штатном порядке, однако один выпускник всё же был удалён из аудитории за попытку воспользоваться мобильным телефоном.

В Волгоградской области участие в экзамене приняли 6551 выпускников 11-х классов и студентов средних профессиональных организаций. Экзамен прошел без технологических сбоев, в штатном режиме на базе 58 пунктов проведения итоговой аттестации. За нарушение правил процедуры прохождения ЕГЭ один участник был удален с экзамена.

По данным Рособрнадзора, ЕГЭ по обществознанию прошёл без серьезных сбоев и нарушений. Заявления на участие в нём подали около 358 тысяч человек. Все экзамены основного периода, которые уже проведены, проходили в нормальном режиме. С трёх экзаменов — по географии, информатике и базовой математике — были удалены за нарушения около 100 человек, это на треть меньше, чем в 2016 году.