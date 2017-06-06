Чебоксары, 6 июня, 2017, 11:02 — ИА Регнум. В России значительно снизилась продажа крепкого алкоголя. Среди регионов больше всего спиртных напитков потребляют в Магаданской области, Москве и Коми, минимальное потребление — на Кавказе. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2016 году», опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Закусочная

В ведомстве со ссылкой на данные Росстата констатируют, что за пять лет продажа крепких алкогольных напитков (водки и ликероводочных изделий) в стране снизилась почти на 40%: с 10,9 литра в расчёте на душу населения в 2011 году до 6,6 литра в 2016 году.

Наиболее низкие объёмы продажи алкоголя — в Ингушетии, Чечне (0,1 литра в расчёте на душу населения), Кабардино-Балкарской Республике (0,5 литра) и Северной Осетии — Алании (0,6 литра). Максимальные объёмы продажи спиртных напитков зарегистрированы в Магаданской области (14,1 литра), Москве (13,3 литра), Коми и Сахалинской области (13 литров).

В ведомстве также обращают внимание на «устойчивую тенденцию» снижения продажи пива населению. За пять лет объём упал почти на 25%. В 2016 году продажи пива составили 53,3 литра на человека, в то время как в 2011 году этот показатель составлял 70,8 литра. Менее всего пиво востребовано в Ингушетии (0,5 литра), Дагестане (2,1 литра) и Чечне (2,2 литра). Больше всего пьют пива в Московской области (94,9 литра), Хакасии (84,3 литра) и Сахалинской области (82,8 литра).

Алкоголь продолжает оставаться одной из основных причин отравлений. По данным Роспотребнадзора, в 2014—2016 годах в России зарегистрировано 147 168 случаев острых отравлений спиртосодержащей продукцией, в том числе 41 295 (или 28,1%) — с летальным исходом. В 2016 году показатель острых алкогольных отравлений составил 32,9 случая на 100 тыс. населения (в 2015 году — 34,6, в 2014 году — 33,6), в том числе с летальным исходом — 8,9 случая на 100 тыс. населения (в 2015 году — 9,8, в 2014 году — 9,7).

В 2016 году острые алкогольные отравления выше среднероссийского уровня были в 27 регионах. Чаще всего травились в Курской области, Туве, Кемеровской области, Чувашии, Самарской, Рязанской, Иркутской областях, Красноярском крае, Бурятии, Астраханской, Новосибирской, Пензенской и Ульяновской областях.

Показатель острых отравлений с летальным исходом выше среднероссийского уровня был в 2016 году в 44 регионах. Чаще всего в результате отравления алкоголем умирали в Магаданской, Пензенской, Новгородской, Ленинградской, Тульской областях, Забайкальском крае, Кировской, Курской областях, Марий Эл, Костромской области, Коми, Чувашии, Воронежской, Кемеровской, Омской, Калининградской областях, Бурятии и Пермском крае.

По данным Роспотребнадзора, как правило, жители страны попадают в больницы в результате отравления этанолом, неуточненным спиртом (денатуратом, одеколоном и парфюмерными изделиями, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем), другими спиртами, метанолом, 2-пропанолом, сивушным маслом.

Напомним, ранее Роспотребнадзор назвал регионы России, где диагноз «ожирение» жителям ставится чаще. Это Ненецкий автономный округ, Алтайский край и Пензенская область. Так, по данным на 2015 год, уровень заболеваемости ожирением среди жителей Ненецкого автономного округа составляет 1031,96 на 100 тыс. человек, Алтайского края — 975,9 на 100 тыс. человек, для Пензенской области показатель составляет 678,08. Речь идет о населении не моложе 18 лет, для которых диагноз «ожирение» ставится впервые в жизни.