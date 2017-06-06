Киев, 6 июня, 2017, 11:03 — ИА Регнум. 50 изречений древнескифского мудреца Анахарсиса были сделаны на украинском языке, заявил 5 июня старший брат бывшего президента Украины Петр Ющенко в эфире телеканала «Рада».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

По его словам, не только странствующий философ и мудрец Анахарсис говорил на украинском, но и древнегреческий философ, основатель школы киников Диоген Синопский.

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«Диоген рекомендовал эллинскому правительству использовать его (украинский язык) в управлении государством. Был язык», — уверен брат Виктора Ющенко.

Он также добавил, что жители Украины являются частью древней западной цивилизации, а сама Украина находится на ее окраине и входит в 70 других народностей, которые и составляют «творящую западную цивилизацию».

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Напомним, миф о «древних украх», из которых вышла дочь Ярослава Мудрого — Анна Ярославна, усиленно распространяется на Украине в течение всех лет после развала СССР и получения страной независимости.

Так, по мнению украинских псевдоисториков, Украина — древнее государство, история которого восходит к эпохе Древнего Египта. Однако пока наука не обнаружила этому доказательств, поскольку Украина как самостоятельное государство существует только последние 26 лет.