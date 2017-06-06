Лондон, 6 июня, 2017, 10:55 — ИА Регнум. Согласно опросу общественного мнения, проведенному организацией The Survation poll, отрыв Консервативной партии Великобритании от лейбористов составляет немногим более 1%, сообщает 6 июня The Independent.

Лидер лейбористской партии Джереми Бернард Корбин

По данным социологического исследования, если бы выборы состоялись в настоящий момент, то консерваторы получили бы 41,5% голосов избирателей, а лейбористы — 40,4%.

Если данные исследования подтвердятся во время выборов, то консерваторы утратят парламентское большинство.

Любопытно, что опросы общественного мнения, проведенные другими исследователями дали иные результаты: по ним консерваторы опережают своих ближайших конкурентов на 11−12%.

Результаты опросов, проведенных в мае, давали Консервативной партии более солидное преимущество в 17%, с тех пор оно было растеряно.

Напомним, досрочные парламентские выборы в Великобритании, объявленные Терезой Мэй после начала процедуры Brexit пройдут 8 июня. С 3 мая 2017 года парламент Соединенного Королевства распущен.