Москва, 6 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Большинство жителей России (81%) добычу нефти и природного газа считают сферой экономической деятельности с самыми высокими заработными платами (по данным Росстата, за март 2017 года среднемесячные зарплаты в ней составили 106 тыс. 245 рублей). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Кроме того, в Топ-3 вошли финансовая и страховая деятельность (ее назвали 37% опрошенных), производство кокса и нефтепродуктов (32%), что сопоставимо с данными статистики по уровню зарплат.

Наименее доходной почти три четверти жителей России (74%) назвали сельскохозяйственную отрасль.

Такое положение ел граждане считают неправильным. 61% опрошенных назвал именно сельское хозяйство сферой, зарплаты в которой должны быть максимально высокими.

Около половины респондентов (45%) отмечают, что хорошо должны оплачиваться научные исследования, разработки.

Ниже всего должны быть доходы в отрасли табачного производства — она заняла первое место в «антирейтинге» (списке сфер, в которых специалисты должны получать самые низкие оклады) — 37%.

Опрос проведен 26−27 мая 2017 года. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, средняя зарплата в России в сфере сельского хозяйства составляет 18 тыс. рублей. Самыми востребованными профессиями на селе являются агроном, ветеринарный врач и зоотехник. Среднемесячная заработная плата главных, ведущих и старших научных сотрудников в 2016 году составила порядка 46 тыс. рублей, научных, младших научных сотрудников и других категорий исследователей — около 36 тыс. рублей.

Напомним, в России в январе-марте 2017 года выявлено 97,8 тыс. нарушений трудового законодательства. 25,2 тыс. из них касались вопросов оплаты труда.

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