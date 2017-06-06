Санкт-Петербург, 6 июня, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Сотрудники полиции задержали в Петербурге гражданина Таджикистана, находившегося в международном розыске по линии Интерпола за вербовку наёмников. Он был объявлен в розыск правоохранительными органами свой страны, а в Петербурге работал на стройке.

78.мвд.рф Задержанный в Петербурге гражданин Таджикистана

Как сообщили 6 июня в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 36-летний гражданин среднеазиатского государства был задержан 5 июня сотрудниками отдела национального бюро Интерпола при содействии Центра «Э» петербургского Главка МВД.

«Задержанный доставлен в территориальный отдел полиции, инициатору розыска сообщено о его задержании <…> Мера пресечения — заключение под стражу», — отметили в пресс-службе ГУ МВД.

По данным агентства «Оперативное прикрытие», подозреваемый был задержан на территории строящегося ЖК «Солнечный город» на Петергофском шоссе.

Ему инкриминируется часть 1 статьи 401 УК Таджикистана (Вербовка, обучение, финансирование или иное материальное обеспечение наемников, а равно их использование в вооруженном конфликте или военных действиях). В Таджикистане мужчина был заочно арестован, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Петербурге был задержан предполагаемый вербовщик террористов, 39-летний выходец из Средней Азии. Он работал в городе таксистом и склонял граждан к вступлению в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Причем, делал он это у Соборной мечети.

После теракта в метро в Петербурге были задержаны и арестованы судом 10 выходцев из Средней Азии, подозреваемых в пособничестве террористам путем вербовки граждан к участию в деятельности запрещенных группировок.