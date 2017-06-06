Вашингтон, 6 июня, 2017, 10:44 — ИА Регнум. В мае 2017 года объем продаж на автомобильном рынке США сократился на 0,6%, всего в стране было продано 1 млн 509 тыс. 633 автомобилей, об этом 6 июня сообщило агентство «Автостат».

Michael Gil Автомобили

По данным экспертов, авторынок США демонстрирует падение уже пятый месяц подряд. Компания WardsAutoGroup сообщает, что по результатам мая 2017 года годовой уровень продаж, очищенный от сезонности, составил 16,58 млн автомобилей.

С января по май 2017 года включительно в США было продано 6 млн 937 тыс. 739 машин. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

Больше всех автомобилей продает компания General Motors, ей удалось реализовать за обозначенный период 237 183 автомобилей (падение 1,4%). На втором месте в рейтинге продаж стоит Ford, компания продала 235 508 машин (рост 2,1%).

Замыкает ТОП-3 Toyota, японский производитель продал в США 218 248 авто. На четвертом месте Fiat Chrysler (191 497 ед., падение 1%), на пятом — Honda (148 414 ед., рост 1%).

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в 2016 году в США было продано 17,5 миллионов новых легковых автомобилей, это на 0,3% больше чем в 2015 году. Больше всего автомобилей в 2016 году продала компания Ford, автопроизводителю удалось реализовать на домашнем рынке 2,49 млн. машин.