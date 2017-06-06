Благовещенск, 6 июня, 2017, 10:48 — ИА Регнум. В амурском селе Чигири вновь приостановлена стройка, где дольщики «Городка» с 2013 года ждут своих квартир. Компания, которая завершает работу обанкротившейся фирмы, инвестирует в проект собственные деньги, однако условия договора не исполняются. Министру юстиции области Елене Воробьёвой поручено оказать обманутым людям адресную помощь, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка

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На последней встрече с дольщиками, на ней присутствовали, в том числе руководители областных МВД, СКР и прокуратуры, директор компании «Статус», которая достраивает дома «Городка», сообщил, что работы на объекте в настоящее время приостановлены.

«С начала строительства 10 апреля 2017 года мы вложили собственных 12 млн рублей, но так как условия договора со стороны учредителей не исполняются, вынуждены остановить стройку», — сообщил Станислав Гончаров.

По итогам совещания губернатор Александр Козлов поручил министру юстиции Елене Воробьёвой проработать варианты оказания оказавшимся в трудной ситуации дольщикам адресную помощь. Уточняется, что на поддержку со стороны властей предприниматели, которые ждут по нескольку квартир в недостроенных домах, рассчитывать не могут.

Руководитель СУ СКР по Амурской области Андрей Голомбиевский заявил, что все учредители «Городка» будут привлечены к ответственности.

«С материалами уголовного дела тех, кто признан потерпевшими, начнут знакомить в конце июня», — добавил Голомбиевский.

В отчёте конкурсного управляющего «Городка» указан текущий долг компании в размере 70 млн рублей. На данный момент ведётся реализация имущества предприятия, в том числе двух земельных участков площадью в 2 тыс. квадратных метров.

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Как сообщало ИА REGNUM, дольщики начали заключать договоры с «Городком» в 2013 году и не могли представить, что в 2017 году будут пикетировать приёмную премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Москве, Генпрокуратуру РФ и Минстрой РФ в надежде повлиять на ход строительства долгостроев обанкротившего «Городка». В апреле 2017 года также состоялась трёхдневная голодовка дольщиков.