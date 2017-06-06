Уфа, 6 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Правительство Башкирии в суде подтвердило свои исковые требования в рамках спора «Роснефти» и АФК «Система»: оно просит взыскать в пользу «Башнефти» 106 млрд рублей, заявил в суде представитель министерства имущественных и земельных отношений республики.

George Hodan Иск в суд

Правительство региона является акционером «Башнефти» и попросило суд привлечь его к делу. Ранее арбитраж Башкирии зарегистрировал иск «Роснефти» и «Башнефти» о взыскании 106,6 млрд рублей с АФК «Система».

Позже сумма иска увеличилась до 170,6 млрд рублей в связи с обесценением рубля. Суд предварительное заседание по делу 6 июня, оно было перенесено в актовый зал суда в связи с большим количеством представителей СМИ.

В мае 2017 года руководство «Роснефти» и «Башнефти» подало в арбитражный суд Москвы иск против предыдущих владельцев «Башнефти» — АФК «Система». Компания обвиняется в том, что она обесценила активы «Башнефти».

Убыток, по мнению истцов, образовался в результате реорганизации «Башнефти» в 2010—2014 годах и складывается из трех частей: 57,2 млрд рублей — за «утрату» 49,4% акций «Система-Инвест» (обменяны «Системой» на акции «Башнефти»).

Еще 37 млрд рублей — это списанный долг «Система-Инвест» перед «Башнефтью», 12,5 млрд рублей — погашение 3,9% акций «Башнефти», выкупленных у миноритариев.