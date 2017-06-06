Пермь, 6 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. В Пермском крае на сегодняшний день в реестре обманутых дольщиков 643 человека. Между тем, на территории региона числится 17 проблемных объектов, по которым заключены 1892 договора. Председатель комиссии по развитию экономики и инфраструктуры Олег Ганин отметил, что на ту или иную форму помощи могут претендовать около 200 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Общественной палате Пермского края.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Основными условиями выплаты субсидий отдельным категориям дольщиков, по словам министра строительства и ЖКХ Михаила Сюткина, станут отсутствие в собственности жилого помещения, за исключением жилья, не превышающего социальную норму, членство в ЖСК, привлечение к достройке ПАИЖК.

«Цель нашей работы — придумать те меры поддержки, которые позволят обеспечить достройку проблемных объектов, сделать это системным», — сказал Сюткин.

Минстрой внесет предложения и расширит перечень обманутых дольщиков, добавив в него еще две группы: граждане, достигшие пенсионного возраста, и граждане, полностью или частично оплатившие приобретение за счет ипотеки. Под эти критерии подпадают 64% от общего числа обманутых дольщиков — 867 человек из 1369. Кроме того, при получении субсидий будет учитываться нуждаемость в улучшении жилищных условий.

Чиновники в свою очередь заявили о том, что на всех этапах долевого строительства обманутые дольщики также могут воспользоваться бесплатной юридической помощью.

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Председатель комитета по развитию инфраструктуры Законодательного собрания Виктор Плюснин отметил, что отдельные предложения Минстроя вызывают вопросы, в частности, как быть с теми дольщиками, которые выплатили почти всю сумму, и кто будет рассчитываться с кредиторами застройщика-банкрота.

Как сообщает издание «Коммерсантъ», вопросы возникли и у координатора фонда «Дедморозим» Дмитрия Жебелева. Он поинтересовался, какие были основания для планируемых правительством затрат:

«Или региональная власть признает какую-то вину в создании этой проблемы, или это исключительно мера соцподдержки. Если мера поддержки, то почему приоритет отдается этой категории, а не детям-сиротам или собственникам ветхого жилья?».

На что министр парировал: «Даже если с точки зрения законодательства мы не являемся прямыми ответственными, это не значит, что мы сейчас несколько тысяч человек должны оставить на улице».

Он подчеркнул, что помощь предусмотрена в первую очередь тем категориям, которым власти и так должны были помочь в решении жилищного вопроса, а кроме того, речь идет только о частичной компенсации.

«Если бы мы направили 700 млн рублей на жилье для детей-сирот, тоже было бы неплохо. Меньше бы людей получили жилье, но это те, кто напрямую нуждается и по закону им положено», — не согласился Дмитрий Жебелев.

Несмотря на возникшие в ходе обсуждения вопросы, проект Минстроя о поддержке обманутых дольщиков поддержан членами Общественной палаты Прикамья, с учетом того, что в ближайшее время будут внесены поправки.

Представитель прокуратуры Пермского края Александр Лобастов заявил, что на федеральном уровне законодательством меры поддержки обманутым дольщикам не предусмотрены, поэтому подобный опыт Пермского края — первый в России:

«Проект, который представлен, можем лишь приветствовать, поскольку ранее прокуратура неоднократно говорила про субсидирование и невозвратные меры поддержки обманутых дольщиков».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае остро стоит проблема, связанная с обманутыми дольщиками. В марте 2017 года жители Перми провели в один день сразу три акции протеста, чтобы привлечь внимание властей к теме нарушений в сфере долевого строительства. Инициаторами мероприятий стали участники долевого строительства «Первого Пермского микрорайона», который является крупнейшим проблемным объектом в регионе.

Чиновники предложили дольщикам создать жилищно-строительный кооператив и достраивать дома самим. С льготным кредитованием помощь была обещана лишь отдельным категориям граждан.