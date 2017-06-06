Петрозаводск, 6 июня, 2017, 10:25 — ИА Регнум. Врио главы Карелии накануне проверил готовность к открытию одного из детских спортивно-оздоровительных лагерей республики. Артур Парфенчиков побывал в лагере «Айно», находящемся в 17 километрах от Петрозаводска, на берегу озера Лососинное.

Марина Кабатюк Артур Парфенчиков

Свой визит руководитель региона нанес после майского совещания по вопросам организации детского отдыха, которое прошло в резиденции «Горки-9» под руководством премьер-министра Дмитрия Медведева.

В «Айно» Артур Парфенчиков осмотрел двухэтажные корпуса, столовую, совместно с представителями надзорных органов проверил медицинский пункт. На протяжении всей оздоровительной кампании в лагере будет круглосуточно находиться врач. Кроме того, для оказания организационно-методической и консультативной помощи у лагеря заключен договор с медицинским стационаром.

Особое внимание врио главы Карелии уделил вопросам безопасности. Как пояснила директор СДЮСШОР №1 Ольга Веснина («Айно» относится к этой спортшколе), в лагере разработаны и согласованы паспорта антитеррористической защищенности, на территории работают 9 камер видеонаблюдения, имеется тревожная кнопка. Охрану обеспечивают сотрудники ЧОП. Педагогический коллектив и должностные лица дополнительно проинструктированы по вопросам детской безопасности, в том числе, по правилам организации отдыха на воде.

При этом Артур Парфенчиков пояснил, что проверки — это не самоцель. Он подчеркнул, что важно не «задушить» контрольными мероприятиями сам детский отдых.

Он также напомнил, что согласно постановлению регионального правительства от 26 мая 2017 года, все детские лагеря к началу сезона должны быть обследованы и занесены в реестр организаций отдыха и оздоровления детей, который опубликован на сайте республиканского Минтруда. В реестре будут отражаться результаты проверок, благодаря чему родители и организаторы отдыха смогут увидеть, какие лагеря прошли акты приемки, насколько они надежны и отвечают ли требованиям безопасности, рассказали в правительстве Карелии.

Напомним, 18 июня прошлого года 47 детей, отдыхавших в летнем лагере «Парк-отель «Сямозеро», в сопровождении четырех взрослых отправились в водный поход. Группа передвигалась по озеру на двух узких лодках-каноэ и надувном рафте. Примерно в 16:30 туристы попали в шторм. Лодки перевернулись, дети оказалась в воде. Рафт добрался до берега.

Спасательная операция с участием МЧС началась только на следующий день — после того как одна спасшаяся 12-летняя девочка добралась до ближайшей деревни и сообщила о случившемся. Трагедия унесла жизни 14 человек. Все умершие дети — жители Москвы и Московской области. Возраст — 12−13 лет. Следствие обвинило шесть человек: бывшего руководителя местного управления Роспотребнадзора Анатолия Коваленко, его заместителя Людмилу Котович, директора парк-отеля «Сямозеро» Елену Решетову, ее зама — координатора лагеря Вадима Виноградова и двоих инструкторов-студентов: Валерия Круподерщикова и Павла Ильина. Представители Роспотребнадзора обвиняются в халатности, остальные — в оказании услуг, «не отвечающих требованиям безопасности, и оставлении в опасности».

Справка: сегодня в Карелии насчитывается 318 организаций отдыха детей и их оздоровления: 6 стационарных загородных лагерей, 67 лагерей дневного пребывания, 244 — специализированных профильных лагеря, 1 детский туристический лагерь палаточного типа.