Вашингтон, 6 июня, 2017, 10:32 — ИА Регнум. Научно-исследовательский институт Pew Research Center опубликовал результаты международного опроса жителей 18 стран, который проводился в феврале 2017 года, пишет 6 июня Die Welt.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Москва-Сити

Респонденты должны были дать оценку текущей экономической ситуации в своей стране и ответить на вопрос, «хорошо» или «плохо» развивается экономика, согласно их мнению.

Лидером положительной оценки стали Нидерланды: 87% жителей довольны развитием экономики в стране.

Второе место заняла Германия: 86% немцев считают экономическое развитие страны успешным.

В Индии и Швеции развитию своей экономики поставили оценку «хорошо» 84% респондентов, на Филиппинах, несмотря на «жесткий» курс президента страны, — 78%, в Сенегале — 76%, в Турции — 65%, в Польше — 64%, в Индонезии — 63%, в Израиле — 62%.

Однако есть те страны, большинство жителей которых недовольны экономическим положением и развитием экономики в целом.

В Греции 98% респондентов поставили своей экономике оценку «плохо», в Бразилии — 82%, в Южной Корее и Италии, несмотря на то, что это страны имеют развитую экономику, — 84%, в Венесуэле — 79%, и во Франции — 78%.

В США 58% жителей оценивают экономическое развитие страны как «позитивное», а в Российской Федерации, несмотря на санкции со стороны Запада, оценку «хорошо» своей экономике поставили 49% респондентов.