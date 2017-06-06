Киев, 6 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. На 33% заполнены подземные хранилища газа (ПХГ) на Украине по состоянию на 4 июня, сообщает пресс-служба «Укртрансгаза».

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Согласно статистическим данным, всего Украина закачала 4 июня в ПХГ 47,19 млн кубометров газа. При этом добыто было 56,97 млн кубометров газа, импортировано 28,08 млн кубометров, из которых 24,32 млн кубометров — из Словакии, 2,4 млн кубометров — из Польши, 1,35 млн кубометров — из Венгрии.

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Итого, по состоянию на 4 июня в 12 украинских ПХГ общим объемом 31 млрд кубометров закачано 10,234 млрд кубометров газа.

Как сообщало ИА REGNUM, Украина отказалась импортировать газ из России в конце ноября 2015 года, заключив договора с газотранспортными компаниями Венгрии, Словакии и Польши, которые экспортируют на Украину тот же российский газ, только реверсом (то есть закупая его в России и перепродавая Украине) и по более высокой цене.

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Напомним, продолжается конфликт между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом» по так называемому «транзитному делу». Недавно Стокгольмский арбитраж вынес предварительное решение по спору, окончательное же решение будет принято позже.