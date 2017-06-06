Москва, 6 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Убытки авиакомпаний Российской Федерации, несмотря на господдержку, выросли в 2016 году на 17,6%, достигнув 10 млрд рублей. Об этом сообщил газете «Коммерсантъ» со ссылкой на президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

(сс) Gellinger Cамолет

«Несмотря на господдержку, российские авиакомпании по-прежнему нерентабельны, — говорится в сообщении. — В 2016 году их убытки выросли на 17,6%, до 10 млрд рублей».

По данным издания, в прошлом году авиакомпании потеряли на внутренних перевозках 33 млрд рублей (в 2015 году — 44,9 млрд), а прибыль на зарубежных рейсах упала на 37% и составила 23 млрд рублей. При этом перевозки в 2016 г. на внутренних линиях выросли более чем на 7,3%, а на международных упали на 18,6%.

Тасун уточнил, что главные затраты компаний по-прежнему приходятся на лизинг воздушных судов: он подорожал на 19,4% и составил почти 300 млрд рублей. Кроме того, более чем на 20 млрд рублей выросла стоимость аэропортового обслуживания, а стоимость аэронавигационных услуг — на 2 млрд рублей.

«Ситуацию в отрасли смог поддержать сниженный НДС на внутренних линиях, налоговое бремя сократилось за год почти на 40 млрд рублей», — отметил глава АЭВТ.