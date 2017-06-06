Чебоксары, 6 июня, 2017, 10:15 — ИА Регнум. Читайте также: Аварийный Дом правительства в Чувашии и субботники с музыкой: фоторепортаж

Cheges.rushydro.ru Мероприятие по очистке набережной поддержали более 100 человек, из них самому младшему было три года, самому старшему – 75 лет

Экологическая акция состоялась в рамках всемирного дня охраны окружающей среды. Участники всероссийской благотворительной экологической акции «оБЕРЕГАй» собрали на новочебоксарской набережной более 100 мешков мусора, причем его четвертая часть была сразу отправлена во вторичную переработку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Чебоксарской ГЭС, которая вместе с мэрией Новочебоксарска выступила организатором проекта.

Мероприятие поддержали более 100 человек, из них самому младшему было три года, самому старшему — 75 лет. К проекту присоединились воспитанники и педагоги Новочебоксарского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, малыши и воспитатели из детского сада «Чебурашка», члены городской организации инвалидов.

Впервые в этом году каждый участник получил по два мешка разного цвета — для раздельного сбора пластиковых бутылок и остального мусора. Все пластиковые бутылки были сданы на вторичную переработку. Гидроэнергетики объяснили детям, что пластиковые бутылки очень удобны в применении, но порождают множество проблем: разлагаются примерно 500 лет, загрязняют почву, моря и реки, губят рыбу, птиц, животных. По статистике, каждый человек ежегодно выбрасывает около 300 кг различного мусора, треть из которого — пластиковые бутылки. В результате каждый час на планете более триллиона использованных пластиковых бутылок попадают в лучшем случае в мусорные контейнеры, в худшем — на улицы городов, обочины дорог, берега рек и морей.

«Самый прогрессивный способ утилизации пластиковой тары — её вторичная переработка. Бутылки должны не вывозиться на полигоны, увеличивая их площади, а получать новую жизнь после промышленной переработки — в виде новых пластиковых бутылок, канцтоваров, мебели, упаковки и даже одежды. Например, для куртки требуется 25 бутылок», — говорят энергетики.

В результате экологической акции были очищены от мусора 2 км побережья, собрано 75 мешков мусора, убранного после любителей отдыха на природе, и еще 25 мешков с пластиковыми бутылками, которые после промышленной переработки вновь будут служить людям. В награду каждый волонтер получил памятные сувениры и подарки от Чебоксарской ГЭС. Кроме того, специальных призов удостоились победители конкурсов на самое большое количество собранного мусора и самую интересную находку. Лучшим вручили книги, рюкзаки и экологичные подарки — портативные аккумуляторы на солнечных батареях.

В завершение акции на прибранной территории установили специальные таблички с информацией о том, сколько времени разлагается в природе различный мусор. Отметим, акция по очистке берега Волги в Новочебоксарске проходит с 2007 года. За это время в мероприятии приняли участие более 2,5 тысячи студентов, школьников и детсадовцев, которые собрали на берегу более 3 тыс. мешков мусора — это 21 грузовик. Организаторы подчёркивают, что акции не только спасают Волгу от загрязнения, но и воспитывают участников, подают пример остальным горожанам.

Напомним, на Волге сосредоточено около 45% промышленного и 50% сельскохозяйственного производства России. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Волжского бассейна за 2015−2016 годы природоохранными прокурорами выявлено 1,5 тыс. нарушений, внесено 300 представлений, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено около 500 должностных лиц, возбуждено 3 уголовных дела. Основные нарушения — отсутствие разрешительной документации на сброс, самовольное пользование водными объектами, значительное превышение установленных нормативов допустимого сброса, отсутствие производственного контроля за качеством сбрасываемых стоков.

Отметим, экологическая ситуация на Волге сегодня беспокоит регионы страны. Данный вопрос был поднят ранее на прямой линии с президентом страны Владимиром Путиным, который подчеркнул, что «проблема есть, и она требует особого внимания со стороны региональных, федеральных властей». Глава государства отметил, что дельта Волги считается одной из самых больших в мире и сравнима с Миссисипи — «это отдельный мир, и, конечно, требует отдельного повышенного внимания». В ежегодном послании президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.

Читайте также: Путин: Дельта Волги — отдельный мир и требует повышенного внимания

А также: Законопроект о спасении Волги будет внесен в Госдуму — Медведев