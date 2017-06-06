Кабул, 6 июня, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Число погибших в теракте, совершенном в дипломатическом квартале столицы Афганистана Кабуле на прошлой неделе, возросло до 150 человек, заявил президент страны Ашраф Гани, сообщает 6 июня Agence France-Presse.

Кабул

Данную информацию президент озвучил на международной мирной конференции, проходящей в Афганистане. Теракт, совершенный в Кабуле, стал крупнейшим с 2001 года.

«Более 150 невинных сынов и дочерей Афганистана были убиты, более 300 человек доставлены в госпитали с ожогами и ампутациями», — отметил Гани.

2 июня, после теракта начались массовые демонстрации, которые привели к столкновениям с полицией, в ходе которых погибли 4 человека.

Акции протеста были связаны с недовольством народа работой служб безопасности. Протестующие устроили сидячую забастовку, которая продолжается уже пятый день, они требуют отставки руководителей спецслужб Афганистана.

Напомним, 31 мая в центре Кабула произошел мощный взрыв, в результате которого погибло свыше 150 человек, около 300 человек пострадали. Ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее.

Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) категорически отвергло обвинение в причастности к данному теракту, назвав его бессмысленным убийством мирных граждан.