Лондон, 6 июня, 2017, 10:12 — ИА Регнум. Американская корпорация Applе помогает британским правоохранительным органам в расследовании двойного теракта в Лондоне. Об этом заявил глава компании Тим Кук, сообщает Bloomberg.

Kārlis Dambrāns Корпорация Apple

Кук пояснил, что компания предоставляет полицейским информацию с устройств Apple, когда это может помочь следствию. Раскрыть детали этого процесса Кук отказался, однако отметил, что если британская сторона выполняет все предписанные законом процедуры, то Applе «очень быстро» передает ей нужные данные.

Он также добавил, что на фоне возрастающей активности хакеров шифрование данных в устройствах Apple становится все более актуальным. По словам Кука, специалисты компании всегда стараются опережать злоумышленников на один шаг, так как речь идет о безопасности пользователей.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 3 июня автомобиль, в котором находились три террориста, въехал в группу пешеходов в районе Лондонского моста. Затем они направились к рынку Боро, где вышли из автомобиля и принялись нападать на прохожих с ножами.

По последним данным, жертвами нападений стали семь человек, еще 48 попали в больницы с ранениями. Экстремистов уничтожили стражи порядка. Число лиц, задержанных в рамках расследования, составляет 12 человек.

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