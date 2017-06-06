Тбилиси, 6 июня, 2017, 10:08 — ИА Регнум. Похищение азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли свидетельствует о том, что государства у Грузии просто нет, считает лидер «Демократического движения» Нино Бурджанадзе. Комментарий Бурджанадзе размещен на официальном сайте партии.

Vladimer Shioshvili Тбилиси

«Здесь есть два момента: либо этого человека похитили, а наше правительство ничего об этом не знало, что очень плохо, либо спецслужбы нашей страны были вовлечены в это похищение, что аналогично очень плохо и что представляет Грузию на международной арене как ненадежную страну», — говорится в заявлении Бурджанадзе.

Она отметила, что не знает, насколько реальны претензии азербайджанской стороны, но подчеркивает, что грузинское государство либо не должно было давать журналисту гарантий защиты, либо, если Афган Мухтарли получил такие гарантии, обязано было защитить его от похищения.

«Я не знаю, насколько реальны претензии азербайджанской стороны, но если этот человек не заслуживал защиты и убежища, то государство не должно было давать ему гарантии, а если этот человек получил в Грузии гарантии, то как любой человек должен был быть защищен от подобных случаев», — заявила Бурджанадзе.

Как сообщалось ранее, азербайджанский журналист Афган Мухтарли пропал 29 мая вечером. Позднее его адвокаты сообщили, что журналист был похищен и доставлен на границу с Азербайджаном, где ему подбросили 10 тысяч евро и задержали по обвинению в незаконном пересечении границы и попытке контрабанды. Со слов адвокатов, Мухтарли обвинил грузинские спецслужбы в причастности к его похищению.