Якутск, 6 июня, 2017, 10:30 — ИА Регнум. Учитель английского языка Екатерина Софронеева выяснила, что по закону педагогам республики должны платить за проведение ЕГЭ, но денег за эту работу они не получают. По её мнению, это длится уже 15 лет потому, что учителя молчат, боясь потерять работу, а руководство учреждений образования не решается перечить вышестоящим структурам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

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Как рассказала Екатерина Софронеева «Якутску Вечернему», деньги за работу фактически в Якутии получают только те, кто проверяет ЕГЭ.

«Во время проведения ЕГЭ в Якутии используется рабский — в прямом смысле слова — труд учителей. За эту работу не платят, не кормят. Я имею в виду организаторов, то есть учителей, которые сидят под камерами и учеников в туалет водят», — пояснила педагог.

Она заверила, что никто из её коллег никогда не видел компенсаций, выплата которых положена по закону. В ответ на попытки пожаловаться, педагогов отправляют в суд. Пытаясь добиться справедливости, Екатерина Софронеева обратилась в прокуратуру, но внятного ответа из ведомства не получила. Не помогла и переписка в течение года сразу с пятью структурами — профильными ведомствами разного уровня, республиканской и городской прокуратурой и государственной инспекцией труда.

«Один знакомый руководитель проговорился: «Мы боимся что-то возражать «наверх», так как введена система «эффективных контрактов», перезаключаемых ежегодно. Будешь перечить — могут не продлить». Отлично. Добавлю слова ученого Марка Поташника: «Сложившаяся в стране административно-командная система поощряет только бездумное подчинение вышестоящим чиновникам». Вот где собака зарыта — бездумное подчинение», — делает вывод учительница.

По её мнению, педагогам стоит консолидироваться и подать в суд на работодателей, тем более, что выяснить, кто сколько работал, будет нетрудно: каждый раз директора издают приказы о проведении ЕГЭ со списком задействованных учителей.

«Я не знаю, чем это закончится, но оставлять такое беззаконие нельзя. ЕГЭ — это стресс не только для учеников, но и для учителей. Можно и в суд загреметь. Ведь учитель — это «мальчик для битья». Целый месяц в законном отпуске ты, как заключенный в лагере, приходишь на неоплачиваемую работу. С 8.30 до 14.30, а то и до 16.00, без обеда. Обедать учителям не положено. Видимо, при проведении ЕГЭ Трудовой кодекс России не указ», — рассказала также Екатерина Софронеева.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Дагестана 25 мая потребовала от правительства региона оплачивать работу учителей во время подготовки и проведения Единого государственного экзамена. Справедливость восторжествовала только после того, как запрос в надзорное ведомство направил депутат Госдумы от республики.

Напомним, по данным профсоюза «Учитель», оплату за организацию единого госэкзамена не получают педагоги 27 регионов России.