Майкоп, 6 июня, 2017, 10:03 — ИА Регнум. В Адыгее найден пилот разбившегося вертолёта. По информации регионального МВД, оперативники установили не только личность пилота, но и владельца летательного аппарата, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 июня. Однако их фамилии не уточняются. Информация передана сотрудникам Белореченского линейного отдела полиции, которое и займется расследование инцидента.

01.mchs.gov.ru Крушение вертолёта

По предварительным данным, причиной жесткой посадки вертолёта Ми-2 стала техническая неисправность. Как уточнили в правоохранительном ведомстве, сообщение о совершении жёсткой посадки вертолётом сельхозназначения, который опрыскивал поля, поступило в дежурную часть отдела МВД России по Гиагинскому району 5 июня в 15:30.

«Инцидент произошел в поле, в четырёх километрах к северо-востоку от станицы Сергиевской. По данным МЧС, жертв и пострадавших нет. Разрушений на земле также не имеется», — сообщили в республиканском МВД.

Пилота крылатой машины уже допросили. По его словам, полет был санкционирован, все соответствующие документы имеются, однако они сгорели вместе с вертолётом.

Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт МИ-2 загорелся еще в воздухе. Пилоту удалось посадить машину и выбраться из кабины. Прибывшие на место ЧП силы добровольной пожарной команды станицы Дондуковской и пожарно-спасательной части № 3 станицы Гиагинской Гиагинского района потушили горящий вертолёт. К счастью, обошлось без жертв. Пилот с места авиакатастрофы скрылся.

Напомним, осенью 2016 года вертолёт потерпел крушение и в соседнем Краснодарском крае. 1 ноября Еврокоптер АС-350 рухнул прямо на частный дом в Сочи. В результате крушения крылатой машины погибла пассажирка, остальные пять человек, находившиеся на борту, получили повреждения разной степени тяжести. Позднее ещё один пассажир скончался в больнице.

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Как выяснилось в ходе расследования уголовного дела, вертолёт принадлежал ЗАО «Ельцовка» (город Новосибирск), однако имела ли компания разрешение на перевозку пассажиров на тот момент было неизвестно. Следователями выдвинули две основные причины крушения: ошибка пилота или техническая неисправность воздушного судна.

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После крушения вертолета в Сочи запрещены все авиаэкскурсии

Тремя месяцами ранее на Кубани упал ещё один вертолёт. «Ми-2» потерпел крушение 7 августа 2016 года вблизи поля, расположенного в поселении Школьное Белореченского района. Пилот и бортмеханик погибли. Вертолёт производил химическую обработку полей. Следствие также выдвинуло две основных версии крушения.