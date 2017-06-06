Москва, 6 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Москве из-за инцидента на станции «Воробьевы горы» увеличены интервалы движения поездов Сокольнической линии, говорится в Twitter метрополитена.

Andrey Volykhov Воробьевы горы

Мужчина упал на рельсы первого пути около 9:20 мск. Пострадавшего подняли на платформу и передали медицинским работникам, сообщает «Говорит Москва».

Он остался жив. Обстоятельства ЧП выясняются.

Движение поездов после инцидента уже возобновлено, интервалы в движении поездов на «красной» ветке пока увеличены.