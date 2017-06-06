Вашингтон, 6 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Американские ученые попытались выяснить, что привело к созданию такого рельефа на Марсе, который есть сейчас. По их мнению, этот результат воздействия воды, которой много лет назад на красной планете было намного больше, чем было принято считать ранее. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

GooKingSword Марс

Ученые считают, что в прошлом климат Марса был более влажным и теплым. Вода испарялась с поверхности марсианского океана и возвращалась в него в виде дождей, что говорит о том, что на планете был возможен круговорот воды.

Такие выводы исследователи сделали после изучения черт марсианского рельефа, изображения которых были получены со спутников и марсоходов.

По оценкам ученых, возраст рельефа составляет миллиарды лет. Авторы посчитали, сколько воды должно было быть на поверхности планеты, чтобы его создать такой рельеф.

Они использовали алгоритм, позволяющий произвести точные расчеты объема впадин на поверхности и количество воды, необходимое для их формирования. В результате получилась величина в 6,86×1017 куб. метров. По словам ученых, это минимальная оценка, но даже она превышает прежние подсчеты как минимум в десять раз.

Как ранее сообщало, марсоход Curiosity получил данные о наличии на Марсе белого песка, похожего на осадочные породы водного происхождения. Это привело учены к мнению, что жидкая вода могла просуществовать на красной планете дольше, чем считалось ранее.