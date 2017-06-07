Москва, 7 июня, 2017, 08:01 — ИА Регнум. Сегодня, 7 июня, в российских школах участники ЕГЭ будут сдавать два предмета по выбору — физику и литературу, сообщили в Рособрнадзоре.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 176 тысяч человек — это четверть участников основного периода.

ЕГЭ пройдет в более чем 2,9 тыс. пунктов проведения экзамена (ППЭ) во всех регионах России и за рубежом.

Заявления на участие в ЕГЭ по литературе в основной период подали 53,5 тысячи человек, экзамен пройдет в 2,5 тыс. ППЭ.

Первые экзамены по географии и информатике и ИКТ, с которых 29 мая начался основной период ЕГЭ 2017 года, прошли в штатном режиме без серьезных сбоев.

5 июня ЕГЭ по обществознанию сдавали около 358 тысяч человек. Как заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов, «все экзамены основного периода, которые уже проведены, проходили в нормальном режиме».

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Как сообщало ИА REGNUM, основной период ЕГЭ-2017 проходит с 29 мая 2017 года по 1 июля. В экзаменах планируют принять участие около 703 тысяч человек, из них около 617 тысяч человек — выпускники текущего года. Экзамены пройдут во всех субъектах РФ, а также в 52 странах за рубежом.

Напомним, досрочный период сдачи ЕГЭ проходил с 23 марта по 14 апреля.

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