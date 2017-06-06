Улан-Удэ, 6 июня, 2017, 09:57 — ИА Регнум. Сегодня в ходе внеочередной сессии парламентарии Бурятии назначили дату выборов главы республики на 10 сентября. Постановление Народного хурала будет опубликовано 7 июня, что будет означать старт предвыборной кампании, сообщили ИА REGNUM в парламенте.

Джордж Бингэм. Областные выборы. 1852

В республиканском парламенте подчеркнули, что этот вопрос стал «самым ожидаемым вопросом повестки».

Также на сессии 6 июня депутаты во втором чтении внесли изменения в статью 73 Конституции Бурятии. Согласно поправкам, исключена процедура приведения к присяге вновь избранного главы Бурятии каким-либо должностным лицом. Он принесет присягу на государственных языках Бурятии в торжественной обстановке в присутствии депутатов Народного хурала, судей Конституционного суда республики, членов правительства республики и так далее.

«10 сентября пройдут выборы главы. Но вместе с тем у нас оказался правовой пробел из-за отсутствия председателя Конституционного суда. На очередной сессии Хурала (Народный Хурал Бурятии — парламент республики — прим. ИА REGNUM ) мы приняли в первом чтении изменения в Конституцию, согласно им глава должен был принести присягу председателю республиканского парламента», — цитирует «Информ Полис online» председателя комитета по госустройству Бориса Ботоева.

Уточняется, что поправки, предполагающие, что присяга будет приниматься на двух государственных языках в присутствии депутатов, представителей государственной и судебной власти, ко второму чтению документа поступили от правительства республики. За них проголосовали 56 депутатов.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 7 февраля 2017 года врио главы Бурятии является Алексей Цыденов. До этого он занимал пост заместителя министра транспорта РФ. Цыденов пришел на смену Вячеславу Наговицыну, руководившему регионом с 2007 года и ушедшему в отставку с формулировкой «по собственному желанию». При этом ряд экспертов сошлись во мнении, что решение об отставке Наговицына все-таки было инициировано Кремлем.

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