Москва, 6 июня, 2017, 09:33 — ИА Регнум. В России за январь-апрель 2017 года объем производства рыбной продукции вырос на 9,9% и приблизился к 2 млн тонн (1 млн 921,2 тыс. тонн), сообщили в Росрыболовстве.

Жорж-Пьер Сёра. Рыбак. 1883

За 4 месяца вырос объем производства мороженой рыбы на 6%, до 1,04 млн тонн; икры и заменителей икры — на 24%, до 38 тыс. тонн; мороженых ракообразных — на 22%, до 17 тыс. тонн; копченой рыбы, включая филе, — на 4,9%, до 19,1 тыс. тонн.

При этом сократилось производство рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы — на 3,5%, до 304,5 тыс. тонн, консервов рыбных натуральных — на 21,2% до 23 тыс. тонн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в России вылов рыбы и других водных биоресурсов выросли почти на 6% и достиг почти 5 млн тонн. По словам министра сельского хозяйства Российской Федерации Александра Ткачева, это рекордные показатели для отрасли.

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