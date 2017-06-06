Берлин, 6 июня, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Немецкие переселенцы из стран бывшего СССР, прибывшие в 1990-х годах из Восточной Европы в Германию, традиционно поддерживают на выборах Христианско-демократический союз (ХДС) во главе с канцлером Ангелой Меркель и Христианско-социальный союз (ХСС), пишет 6 июня Die Welt.

Василий Максимов. Старик. 1881

Однако, как показывает статистика, среди данной группы избирателей популярность набирает партия «Альтернатива для Германии».

Поэтому, чтобы не потерять «лояльность» российских немцев, ХСС выступает за увеличение пенсии немецким переселенцам, пишет издание.

Инициативу выдвинул Йоахим Херрман, который является министром внутренних дел Баварии, а также главным кандидатом от ХСС на предстоящих парламентских выборах.

«Это вопрос социальной справедливости, — отметил он. — Переселенцы по прибытию в Германию в 1990-х годах должны были смириться с сокращением пенсионных выплат».

Херрман подчеркнул, что до 2025 года в Германии размер пенсии, выплачиваем жителям Западной и Восточной Германии должен быть уравнен.

Отметим, что выражение «российские немцы» относится как к этническим немцам, проживающих на территории РФ, так и к немцам, репатриировавшимся в Германию из постсоветских государств.