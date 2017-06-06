Южно-Сахалинск, 6 июня, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Самая большая задолженность по зарплате среди регионов Российской Федерации отмечается в Приморском крае. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин на брифинге в Южно-Сахалинске.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Владивосток

«Самая большая задолженность по РФ — в Приморском крае, — отметил министр. — Это более 500 млн рублей. Это почти 15% всей российской задолженности».

При этом Топилин добавил, что претензий к региональным властям по данному вопросу нет.

«В основном это не задолженности региональных бюджетов, — говорит министр. — Это задолженности ряда предприятий».

Ранее в Росстате сообщили, что в России долги по зарплате по данным на 1 мая 2017 года составила 3 млрд 797 млн рублей. За месяц задолженность увеличилась на 188 млн рублей (на 5,2%).

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