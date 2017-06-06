Москва, 6 июня, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Компания Nissan прекратила поставлять в Россию внедорожники Patrol, основной причиной называется оптимизация модельного ряда и желание компании следовать стратегии, в которой ключевая роль отведена кроссоверам, об этом 5 июня сообщило «Авторевю».

Nissan

Издание напоминает, что данная модель поставлялась в Россию из Японии, с точки зрения экспертов «Авторевю», названная Nissan причина прекращения поставок модели является далеко не единственной.

Как пишет автор статьи, новая версия Patrol, которая выпускается с 2010 года, является более дорогой, чем её предшественники. В последние года стоимость автомобилей доходила до 4,6 — 4,8 млн рублей.

Кроме этого, в вариантах комплектаций автомобиля предлагались только бензиновые двигатели, которые не пользуются особой популярностью у покупателей внедорожников в России.

Согласно версии издания именно по этим причинам Patrol плохо продавался в России, больше всего автомобилей этой модели было продано компанией в 2011 году, но и тогда ей удалось реализовать не более 3 тыс. экземпляров.

Продажи продолжали падать и в 2015 и 2016 году достигли показателей в несколько сотен автомобилей в год. Это при том, что основной конкурент Patrol — Toyota Land Cruiser продается куда лучше, в 2016 году Toyota удалось реализовать в России более 12 тыс. этих машин.

Напомним, модель Nissan Patrol, являющаяся полноразмерным внедорожником, производится компанией с 1951 года. Данная машина продается компанией по всему миру. Всего было выпущено шесть поколений автомобиля, последнее выпускается с 2010 года.